Ловили на "живца": на Херсонщине копы задержали убийцу старушки

Лицо и тело старушки было в многочисленных ушибах / ptzgovorit

В Херсонской области под Новой Каховкой произошло жестокое убийство – мужчина до смерти забил старушку.

Инцидент произошел еще 19 октября – в полицию позвонила внучка пенсионерки и заявила, что ее 79-летняя бабушка два дня не выходит на связь, передает пресс-служба полиции в Херсонской области.

Полиция выехала на место жительства, и обнаружила старушку уже мертвой. На ее лице и теле были многочисленные следы от ударов и синяки.

Как оказалось, пенсионерке в хозяйстве помогал 39-летний мужчина. После того, как он убил женщину, он исчез – его три дня никто из местных жителей не видел.

Полицейским удалось узнать местоположение подозреваемого в убийстве только через несколько дней, так как он скрывался в лесу возле поселка с Алешковского района, расположенного почти в 50 километрах от села, где жила погибшая.

Мужчина раз в три дня приносил на продажу грибы, а на вырученные деньги покупал еду и водку. Подозреваемого решили брать на "живца" - потенциальным покупателем грибов стал оперативный сотрудник. Вечером в минувшую пятницу злоумышленник в очередной раз вышел из леса продать грибы и был задержан.

Подозреваемый рассказал полицейским, что в тот трагический вечер он пришел помочь женщине. После того, как справился по хозяйству, предложил выпить. Какой-то момент между ним и пенсионеркой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес хозяйке больше десятка ударов ножкой от стула. После чего он бежал подальше в лес, где и скрывался. Будучи уроженцем одной из западных областей, человек хорошо знал грибах. Он собирал их, то 2-3 дня выходил к населенным пунктам и продавал, таким образом зарабатывая себе на пропитание и водку.

В субботу задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Убийцу старушки ловили на "живца" / hr.npu.gov.ua

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