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Россия воюет на Донбассе: журналисты Bellingcat нашли доказательства

5 января 2020, 10:02

Расследователи выявили подтверждение причастности российской армии к обстрелам на Востоке Украины.

российская армия, вояки
Найдены доказательства участия России в войне на Донбассе / Reuters

Журналисты, которые проводят расследования в рамках международной группы Bellingcat, обнаружили в открытых данных факты, которые опровергают заявления Москвы о "гражданской войне" в Украине на Донбассе.

Более того, расследователи выявили подтверждение причастности российской армии к обстрелам на Востоке Украины.

В частности, в отчете Bellingcat сказано, что летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. После этого было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

"Настоящий доклад представляет собой подробное изучение до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт: артиллерийских ударов по территории Украины летом 2014 года", - говорится в отчете.

Кроме того, расследователи пишут в своем докладе, что артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

Также 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах трех километров от границы.

"Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149", - сказано в отчете.

Также журналисты утверждают, что артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

Читайте такжеВ России внезапно умер капитан, воевавший на Донбассе - "Штирлиц"Напомним, ранее сообщалось, боевые потери Украины и страны-агрессора – Российской Федерации – на фронте в 2019 году составляют 111 украинских воинов и от 300 до 620 наемников российских оккупационных войск. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов. 

При этом украинский список потерь, как всегда, поименный и публичный, а российская сторона эту информацию скрывает.

"По официальным данным противника, только 1-й корпус "ДНР" потерял 157 убитых. По 2-му корпусу данных нет. Пророссийские ресурсы в соцсетях утверждают, что Россия скрывает потери", - отметил Бутусов.

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