Один к трем: стали известны огромные потери кремлевских наемников на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Боевые потери Украины и страны-агрессора – Российской Федерации – на фронте в 2019 году составляют 111 украинских воинов и от 300 до 620 наемников российских оккупационных войск. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

При этом украинский список потерь, как всегда, поименный и публичный, а российская сторона эту информацию скрывает.

"По официальным данным противника, только 1-й корпус "ДНР" потерял 157 убитых. По 2-му корпусу данных нет. Пророссийские ресурсы в соцсетях утверждают, что Россия скрывает потери", - отметил Бутусов.

Пророссийский паблик в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте Мемориал героев "ДНР-ЛНР" сообщает, что по их данным, подтвержденным фотографиями, убито 428 наемников. По данным украинской разведки, за 2019 год убито 619 наемников.

"Моя оценка боевых потерь российских войск за 2019-й год на Донбассе – до 300 наемников (…) Таким образом, соотношение боевых потерь украинских и российских войск на Донбассе 1 : 3", - написал журналист.

Напомним, ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены более 600 боевиков, а свыше 900 - ранены и травмированы.