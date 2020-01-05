Гончарук рассказал, сколько в Украине убрали нелегальных заправок

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Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил о том, что на Украине за трехнедельный срок было закрыто 439 нелегальных автозаправочных станций.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс-Украина.

"Всего за три недели работы было проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 тонны топлива", — заявил он.

По словам премьера, к работе по проверке автозаправок были привлечены СБУ, Госфискальная служба Украины, а также правоохранительные и контролирующие органы (вкупе с региональными властями).

Напомним, ранее Алексей Гончарук раскритиковал украинцев, хранящих сбережения в иностранной валюте. До этого премьер рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет.