Гончарук рассказал, сколько в Украине убрали нелегальных заправок

По словам премьер-министра, очистка страны от нелегальных заправок продолжается полным ходом.
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил о том, что на Украине за трехнедельный срок было закрыто 439 нелегальных автозаправочных станций.
Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс-Украина.
"Всего за три недели работы было проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 тонны топлива", — заявил он.
По словам премьера, к работе по проверке автозаправок были привлечены СБУ, Госфискальная служба Украины, а также правоохранительные и контролирующие органы (вкупе с региональными властями).
Напомним, ранее Алексей Гончарук раскритиковал украинцев, хранящих сбережения в иностранной валюте. До этого премьер рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет.