"С этим нужно бороться": Гончарук раскритиковал сбережения в иностранной валюте

Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, это негативно влияет на экономику Украины.

По его словам, с этим необходимо бороться.

"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины", – сказал Гончарук.

Он отметил, что дедолларизация экономики - это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.

Ранее Главред писал, что Гончарук призвал украинцев "стучать" на подпольные казино.

Также отметим, Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС.