"С этим нужно бороться": Гончарук раскритиковал сбережения в иностранной валюте

Премьер министр Украины считает, что украинцам не стоит хранить свои сбережения в иностранной валюте.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, это негативно влияет на экономику Украины.
По его словам, с этим необходимо бороться.
"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины", – сказал Гончарук.
Он отметил, что дедолларизация экономики - это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.
Ранее Главред писал, что Гончарук призвал украинцев "стучать" на подпольные казино.
Также отметим, Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС.