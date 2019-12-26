Гончарук призвал украинцев "стучать" на подпольные казино

Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гочнарук призвал украинцев "стучать" на нелегальный игорный бизнес.

Для того чтобы пожаловаться на нелегалов, достаточно позвонить на горячую телефонную линию 1545, сообщил он в Telegram-канале.

"За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - написал глава правительства.

Гончарук добавил, что Кабмин намерен оперативно реагировать на эти обращения.

Ранее Рябошапка пояснил закрытие игорного бизнеса.

Также отметим, Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей.