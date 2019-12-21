"Возглавляют те, кто должен бороться": Рябошапка пояснил закрытие игорного бизнеса

Руслан Рябошапка обвинил правоохранителей в содействии игорному бизнесу / УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 20 декабря провел видеоконференцию с руководителями региональных прокуратур о деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, генпрокурор поднял вопрос о нелегальных казино, которые замаскированы под лотереи.

По словам Рябошапки, после распоряжения главы государства о закрытии игорных заведений, были обнаружены подпольные казино в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Генпрокурор подчеркнул, что правоохранители бездействовали в данной сфере. По его словам, действия ГПУ в отношении сложившейся ситуации должны быть решительными.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", — сказал Рябошапка.

Как ранее сообщалось, полиция 20 декабря по состоянию на 20:00 закрыла почти 5300 игровых заведений по всей территории страны.

Решение о закрытии игровых залов связано с тем, что Верховная Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса, заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о запрете игорного бизнеса под видом государственных лотерей.