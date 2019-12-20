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"Немедленно закрываем": Зеленский назвал причину ликвидации игорного бизнеса

20 декабря 2019, 14:58

Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса, напомнил президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Решение о закрытии игровых залов связано с тем, что Верховная Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул глава государства в своем сообщении в Facebook, он знает, кто стоит за этим решением парламента.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - написал Зеленский.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, решение правительства позволит убрать залы игровых автоматов из украинских городов.

"Мы посмотрели, как они (залы игровых автоматов, – ред.) обосновывают то, что они лотерея. Мы поломали это. Они раньше притворялись, что распространяют лотереи. Формально в старых лицензионных условиях 2002 года было написано, что распространители лотерей имеют право работать. Сегодня правительство запретило распространение лицензионных условий на распространителей лотерей. Поэтому лицензионными условиями они пользоваться не смогут. Мы будем делать так до тех пор, пока залы игровых автоматов не исчезнут из украинских городов", - сказал он в парламенте.

Гончарук отметил, что в Украине запрещен игорный бизнес, но в то же время есть закон о гослотереях.

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"Этим законом игровые автоматы прикрываются. Мы рассчитывали, что парламент быстро примет закон, который создаст нормальную экосистему игорного бизнеса. Товарищи, которые притворяются лотерейщиками, прикрываются кучей бумажек и решениями судей. Мы рассчитывали на новые цивилизованные правила. Когда мы поняли, что эта история затягивается, то мы внимательнее посмотрели на юридическую позицию и приняли решение поломать эту юридическую конструкцию", - добавил премьер-министр.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о запрете игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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