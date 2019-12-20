Конец игорного бизнеса: Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей

Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о том, что Кабинет министров принял решение о запрете игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - написал Гончарук в Facebook.

Он пояснил, что решение правительства лишит возможности заведения с игровыми автоматами нелегальной работы под видом государственных лотерей с договорами препоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.

Гончарук добавил, что Нацполиции поручено с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе – организовать проверки лицензий всех "государственных лотерей".

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Напомним, согласно данным опроса КМИС, большинство украинцев (56%) выступают против легализации игорного бизнеса в стране. 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места.