"Мы от Арсена!" В Сети обсуждают закрытие полицией нескольких тысяч игровых заведений

Силовики массово закрывают лотереи и игровые автоматы / Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция 20 декабря по состоянию на 20:00 закрыла почти 5300 игровых заведений по всей территории страны.

"Изъято оборудования приблизительно на 50 миллионов гривен. Отработка продолжается", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

В законном поле также лишились возможности работать лотереи и букмекерские конторы.

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - говорит начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околита.

По словам руководителя, полиция будет следить за тем, чтобы игорные заведения не открывались ночью. За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп совместно с органами местной власти и работниками Государственной фискальной службы.

Решение о закрытии всех заведений игрового бизнеса в стране стало объектом многочисленных шуток в соцсетях.

Как ранее сообщалось, решение о закрытии игровых залов связано с тем, что Верховная Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса, заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о запрете игорного бизнеса под видом государственных лотерей.