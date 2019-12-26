Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС

Гончарук / УНИАН

В Украине закроют все нелегальные нелегальные автомобильные заправочные станции (АЗС) до 9 января 202 года.

По сообщению премьер-министра Алексея Гончарука, с нового года в нашей стране заправки будут работать исключительно по лицензиям.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук в Twitter.

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Также он добавил, что на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Напомним, Главред писал, что АЗС продолжают снижать цены на топливо после встречи с Зеленским.

Также отметим, на украинских АЗС подскочили цены на автогаз.