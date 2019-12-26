АЗС продолжают снижать цены на топливо после встречи с Зеленским

Украинские АЗС снижают цены на топливо / фото: rbc.ua

Крупные сети автозаправочных станций в Украине продолжают снижать цены на топливо после соответствующей инициативы Владимира Зеленского.

В частности, сети АЗС ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.

Кроме того, 26 декабря на 90 коп/л все виды топлива подешевели на стациях Glusco, пишет enkorr, основываясь на данных мониторинга группы А-95 розничного рынка нефтепродуктов.

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Напомним, ранее снижение розничных цен на АЗС крупных операторов было зафиксировано после их встречи с президентом Владимиром Зеленским.