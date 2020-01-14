"Дебилы": экс-пресс-секретарь Путина угодил в чистилище Миротворца

Михаил Кожухов / Facebook.com

Бывший пресс-секретарь Владимира Путина, известный российский журналист Михаил Кожухов попал в базу сайта Миротворец.

Причиной стало незаконное посещение Кожуховым аннексированного Россией Крыма.

Журналист довольно резко отреагировал на попадание в списки Миротворца напомнив, что значительная часть членов его семьи имеют украинские корни.

"Почему-то всегда по-детски радуюсь, когда очередные дебилы с мозгами туберкулёзной курицы заносят меня в "чёрные списки" — русофобов, либерастов, дерьмократов, космополитов безродных и т. д. Теперь вот украсил список "врагов Украины. У меня мама — Петренко, сестра — Носенко, жена — Кравченко, а папа, хоть и не „ко", но из Харькова. Другого такого „врага Украины", как я, вы искать замучаетесь)", — написал Кожухов в Facebook.

/ myrotvorets.center

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца.