Известный российский журналист покинул эфир пропагандистского канала "Звезда"

Известный российский журналист, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер Михаил Кожухов покинул эфир пропагандистского канала минобороны РФ "Звезда" в связи с тем, что ведущие программы в качестве экспертов пригласили в эфир пранкеров Вована и Лексуса.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Ваш покорный слуга ушел вчера, хлопнув дверью, посередине записи программы "Особая статья" на телеканале "Звезда", назвав пранкеров Вована и Лексуса уродами и подонками. Один из них (мне пох...й, кто именно) был в это время на связи со студией и все слышал. Чему я несказанно рад", — отметил телеведущий.

Кожухов пояснил, что пранкеры долгое время его преследовали.

"Пранкеры — уроды и подонки. Два года подряд они звонили мне днем и ночью, пока я не научился разговаривать с этим отребьем так, что стал им не интересен. По мне – нет никакой разницы между ними и наперсточниками, валютными кидалами, карманниками и тому подобной швалью, которая зарабатывает на хлеб мошенничеством и должна сидеть в тюрьме. Авторы политической программы выводят эту мразь в эфир телеканала министерства обороны и спрашивают их "экспертное мнение", и это – позор профессии, к которой я имею отношение", — подчеркнул он.

Журналист добавил, что теперь его вряд ли пригласят в эфир телеканала.

Напомним, новый скандал на росТВ — писатель унизил ведущую, назвав "тупой скотино".