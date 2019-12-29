Пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту / kremlin.ru

В базу данных сайта Миротворец попали несколько пассажиров первого поезда, который проехал по Крымскому мосту из России в аннексированный Крым.

В частности, в чистилище Миротворца попала журналистка российского издания Фонтанка Венера Галеева, а также ряд лиц, упомянутых в репортажах СМИ.

Причиной включения в список стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", подчеркивается в сообщении Миротворца.

Кроме того, в чистилище также попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.

Напомним, ранее в США жестко отреагировали на запуск поездов в Крым.