Пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца

Россиянам инкриминируют сознательное нарушение госграницы Украины.
В базу данных сайта Миротворец попали несколько пассажиров первого поезда, который проехал по Крымскому мосту из России в аннексированный Крым.
В частности, в чистилище Миротворца попала журналистка российского издания Фонтанка Венера Галеева, а также ряд лиц, упомянутых в репортажах СМИ.
Причиной включения в список стало "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", подчеркивается в сообщении Миротворца.
Кроме того, в чистилище также попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.
Напомним, ранее в США жестко отреагировали на запуск поездов в Крым.