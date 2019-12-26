Вопиющее неуважение: в США жестко отреагировали на запуск поездов в Крым

На запуск железнодорожного сообщения из РФ в аннексированный Крым отреагировали в США.

По информации посольства США в Украине в Twitter, у Трампа считают, что запуск из России поезда в аннексированный Крым является вопиющим неуважением к суверенитету территориальной целостности Украины.

США заявляют, что осуждают запуск железнодорожного сообщения, так же как и украинские и европейские партнеры.

В среду, 25 декабря, Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.

Ранее у Зеленского жестко отреагировали на "подвиг" Путина в Крыму

Также напомним, в ЕС отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту.