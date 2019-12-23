У Зеленского жестко отреагировали на "подвиг" Путина в Крыму

У Владимира Зеленского жестко отреагировали на новый визит Владимира Путина в Крым / Reuters

В Представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым подчеркнули, что запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и захваченным Крымом является незаконным.

Новый визит российского президента Владимира Путина в Крым - грубое нарушение суверенитета Украины, сообщило представительство на своей странице в Facebook.

У Зеленского подчеркнула, что въезд в Крым или выезд с полуострова должен происходить по согласованию с украинской стороной и через контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на админгранице.

"…визит Путина… является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - отметили в представительстве.

Напомним, 23 декабря Владимир Путин запустил движение поездов по Крымскому (Керченскому) мосту - проехался в поезде по железнодорожной части сооружения в кабине машиниста.

РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. В середине мая 2018-го была открыта автодорожная часть моста, Путин принимал участие в церемонии открытия.