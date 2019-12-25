Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы

В РФ отреагировали на возбуждение дела по факту запуска поездов в Крым / скриншот соцсети

В среду, 25 декабря, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, который ранее рассказал, как остановить конфликт на Донбассе одним звонком, назвал исключительно политическим жестом возбуждённое в Украине уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга

"Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает, не признаёт сложившиеся реалии и волеизъявление граждан. Так что ничего неожиданного не происходит. Тем не менее юрисдикцию такого рода решений мы не признаём, наша страна действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус Крыма", — изъяснился Косачев.

При этом Косачев убежден, что никаких последствий у решения украинской стороны не будет.

"Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации. Это чисто политический жест", — резюмировал Косачёв, пишут росСМИ.

Напомним, в среду, 25 декабря, Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.

Также напомним, 25 декабря, в среду, по построенному оккупантами Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь.

Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста ночью 25 декабря. Поезд № 7/8 отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибыл в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени. Таким образом, время в пути составило 1 день, 15 часов и 35 минут.

Видео пассажирского поезда, который проехался по мосту через Керченский пролив, опубликовали в YouTube.