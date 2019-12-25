"Будто из концлагеря состав пришел": по Крымскому мосту прошел первый поезд

Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста ночью 25 декабря

По построенному оккупантами Крымскому мосту, который ранее разваливался, проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь.

Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста ночью 25 декабря, сообщают росСМИ. Поезд № 7/8 отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибудет в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени. Таким образом, время в пути составляет 1 день, 15 часов и 35 минут.

Видео пассажирского поезда, который проехался по мосту через Керченский пролив, опубликовали в YouTube.

Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети. В основном, пользователи иронизирую над "достижением" оккупантов.

"Мосфильм не остановить рисовать мультики", - написал Ud Jean.

"До чего же хорошо научились делать спецэффекты на мосфильме", - добавил GPZoid.

"А в вагонах все спали)) судя по окнам)", - отметил пользователь с ником paster40.

"А чё это он, как вагонзак, без опознавательных знаков?", - задался вопросом Федор Феников.

"Вагоны мятые, как из жопы и цвет ужасный, будто из концлагеря в Крым состав пришел...", - высказал свое мнение Иван.

Напомним, 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. Российский президент Владимир Путин проехал в кабине машиниста по новому железнодорожному мосту.

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