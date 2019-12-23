Украина направила обращение генсеку ООН из-за Крымского моста

Поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе, пишет украинская миссия в ООН в Twitter.

"Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины", – говорится в сообщении.

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Как писал Главред, в Представительстве президента Украины в АРК сегодня заявили, что запуск Россией железнодорожного сообщения с Крымом незаконен, как и несогласованный визит на украинскую территорию президента РФ Владимира Путина.

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