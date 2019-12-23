"Без электрификации? Провода где?": в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста

Россия завершила строительство Крымского моста / скриншот из видео

Россия спустя четыре года завершила незаконное строительство моста, который ранее разваливался, через Керченский пролив в оккупированном Крыму.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приёму первых поездов", - сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков, передает ТАСС.

Также стало известно, первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займёт 33 часа.

На новом маршруте, который проходит через Керченский пролив, будет работать пять одноэтажных поездов. Стоимость билета — от 3500 рублей в плацкартном вагоне и от 3906 рублей — в купе.

Четыре двухэтажных состава будут курсировать между Севастополем и Москвой, время в пути — 33 часа. Билет в купе будет стоить от 2996 рублей, а в СВ — от 9952 рублей

Добавим, что строительство Крымского моста велось с 2015 года. Украина не давала разрешения на это, поэтому строительство велось с нарушениями международного права.

Отметим, в Сети появилось видео, с последней проверки Ростехнадзора. Так на видео отчетливо видно, что по мосту летают доски. Граждане в Сети тоже это заметили и стали активно комментировать. При этом многих удивило, почему нет проводов.

Крымский мост с сегодняшнего дня — полностью готовое к эксплуатации сооружение. Про это уже многие написали, но мы — с красивой и эксклюзивной картинкой.



Смотрите и не говорите, что не видели. Видео — с последней проверки Ростехнадзора. pic.twitter.com/8X08yYOavf — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 18 декабря 2019 г.

"На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или худу?", - пишет Серж Динар.

"Кто там паровоз досками обкидал? :)", - спросил некий Артем.

"Отлично! Заживём от пуза и к концу 2020 года рост экономики составит 1,5 процента", - высказался некий Андрей.

"Где Электричество?", "Без электрификации?", "А провода где о_О", - вопрошают другие пользователи Сети под видео.

Читайте такжеВопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуостроваНапомним, ранее сообщалось, президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения на Крымский мост.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства отправится с рабочей поездкой в ​​так называемый Южный федеральный округ России.

Путин лично примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию движения поездов по Крымский мост, соединяющему аннексированный полуостров и материковую Россию.

Президент планирует пообщаться с рабочими, Которые строили мост и выслушать доклады о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.