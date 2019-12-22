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Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

22 декабря 2019, 18:06

Глава Кремля намерений осуществить рабочую поездку на аннексированный полуостров.

Крымский мост
Поезда в Крым поедут после отмашки Путина / most.life

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения на Крымский мост.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства отправится с рабочей поездкой в ​​так называемый Южный федеральный округ России.

Путин лично примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию движения поездов по Крымский мост, соединяющему аннексированный полуостров и материковую Россию.

Президент планирует пообщаться с рабочими, Которые строили мост и выслушать доклады о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Также Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста и в декабре 2019 года прошли последние Выездные проверки.

"Объект построен и соответствует проектной документации", - говорится в заявление ведомства.

Как ранее сообщалось, Путин намерен лично прокатиться по мосту на поезде.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, а в середине мая 2018 года прошло открытие автодорожное части сооружения. На Керченском моста также проложили железную дорогу, в сентябре 2019-го по ней начал ездить дизельный поезд.

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