На Крымском мосту прокатили друга Путина

На Керченском мосту появился дизель.
На построенном Российской Федерацией мосту в захваченный Крым - Крымский мост - запущен дизельный поезд.
По Керченскому мосту дизель запустили в тестовом режиме, говорится в Telegram-канале РБК.
Издание добавило, что в поезде, в частности, прокатился друг президента РФ Владимира Путина, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж - подрядчика строительства Крымского моста - Аркадий Ротенберг.
"…в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке принимают участие… руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ", - отмечается в материале.
Видео, на котором запечатлено, как по Крымскому мосту проехал дизель
Напомним, РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.