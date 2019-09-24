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На Крымском мосту прокатили друга Путина

24 сентября 2019, 14:48

На Керченском мосту появился дизель.

На Крымском мосту на дизеле прокатили Аркадия Ротенберга - Крымский мост новости
На Крымском мосту на дизеле прокатили Аркадия Ротенберга / most.life

На построенном Российской Федерацией мосту в захваченный Крым - Крымский мост - запущен дизельный поезд.

По Керченскому мосту дизель запустили в тестовом режиме, говорится в Telegram-канале РБК.

Издание добавило, что в поезде, в частности, прокатился друг президента РФ Владимира Путина, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж - подрядчика строительства Крымского моста - Аркадий Ротенберг.

"…в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке принимают участие… руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ", - отмечается в материале.

Видео, на котором запечатлено, как по Крымскому мосту проехал дизель

Напомним, РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым Владимир Путин Аркадий Ротенберг Керченский мост Крымский мост
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