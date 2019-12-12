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Путин лично проверит Керченский мост на поезде: названа дата

12 декабря 2019, 13:06

Первый пассажирский поезд будет следовать из Санкт-Петербурга.

Керченский мост
Керченский мост / скриншот

Крымские оккупанты готовятся к открытию железнодорожной части Керченского моста. Планируется, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит мероприятие.

По данным Daily Storm, хозяин Кремля намерен лично прокатиться по мосту на поезде. Отмечается, что первый состав пройдет по сооружению уже 23 декабря.

Первый пассажирский поезд будет следовать из Санкт-Петербурга в аннексированный Симферополь. При этом второй состав отправится из Москвы в аннексированный Севастополь уже 24 декабря. Билеты поступили в продажу еще 8 ноября.

Сообщается, что открытие движения грузовых поездов по Керченскому мосту запланировано на 1 июня 2020 года.   

Как ранее сообщал Главред, министерство транспорта РФ планирует закрыть движение по Керченскому мосту.

Россия поезд Владимир Путин Керченский мост
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