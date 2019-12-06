"Ваяли рукожопы": на Крымском мосту появился мурал, опубликованы фото

Политтехнолог потроллил мурал, нарисованный на опоре Крымского моста / Скриншот с most.life

На опоре автодорожной части Керченского/Крымского моста, построенного Россией через Керченский пролив, художники из захваченного Крыма нарисовали мурал, посвященный строителям моста - на нем изображен мостостроитель и талисманы сооружения - кот Мостик и пес Цыган.

Высота мурала составила около 20 метров, художники рисовали его две недели, говорится на сайте Крымского моста.

На сайте отметили, что мурал посвящен 15 тысячам инженеров и рабочих из РФ, которые строили Керченский мост - некоторые из них участвовали в глобальной стройке в связи с подготовкой к Олимпиаде в Сочи (была в 2014-м).

Мурал в Facebook высмеял политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"…ваятель, по данным Русвесны (сепаратистский сайт Русская весна - Ред.), - тот самый, что вмуровывал унитазы и батареи прямо в стены для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Так почему тот Крымский мост должен стоять дольше унитазов, если ваяли те же рукожопы?)…", - поинтересовался эксперт.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015-го. В середине мая 2018 года состоялось открытие автодорожной части Крымского моста. СМИ выяснили, что при строительстве сооружения были допущены нарушения.

Ранее Крымский мост ‏не раз троллили за то, что на нем мало машин. В частности, блогер RoksolanaToday&Крым25 писал, что в августе 2018 года - в высокий сезон - на Керченском мосту был "бешеный трафик".