"Ваяли рукожопы": на Крымском мосту появился мурал, опубликованы фото

Мурал, который появился на Керченском мосту, потроллил политтехнолог.
На опоре автодорожной части Керченского/Крымского моста, построенного Россией через Керченский пролив, художники из захваченного Крыма нарисовали мурал, посвященный строителям моста - на нем изображен мостостроитель и талисманы сооружения - кот Мостик и пес Цыган.
Высота мурала составила около 20 метров, художники рисовали его две недели, говорится на сайте Крымского моста.
На сайте отметили, что мурал посвящен 15 тысячам инженеров и рабочих из РФ, которые строили Керченский мост - некоторые из них участвовали в глобальной стройке в связи с подготовкой к Олимпиаде в Сочи (была в 2014-м).
Мурал в Facebook высмеял политтехнолог Алексей Голобуцкий.
"…ваятель, по данным Русвесны (сепаратистский сайт Русская весна - Ред.), - тот самый, что вмуровывал унитазы и батареи прямо в стены для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Так почему тот Крымский мост должен стоять дольше унитазов, если ваяли те же рукожопы?)…", - поинтересовался эксперт.
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015-го. В середине мая 2018 года состоялось открытие автодорожной части Крымского моста. СМИ выяснили, что при строительстве сооружения были допущены нарушения.
Ранее Крымский мост не раз троллили за то, что на нем мало машин. В частности, блогер RoksolanaToday&Крым25 писал, что в августе 2018 года - в высокий сезон - на Керченском мосту был "бешеный трафик".
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.