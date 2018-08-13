“Бешеный трафик”. В Сети снова потроллили пустующий Крымский мост, опубликованы фото

В воскресенье на Крымском мосту был "бешеный трафик", пошутили в соцсети / Most.Life

В воскресенье, 12 августа, на построенном Российской Федерацией мосту в захваченный Крым над Керченским проливом был “бешеный трафик”.

На некоторых участках сооружения не было видно ни одного автомобиля, свидетельствуют фото, опубликованные крымским блогером RoksolanaToday&Крым в Twitter.

“Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа — высокий сезон же...”, — отмечается в сообщении.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. В конце июля в Сети уже высмеивали фото пустого моста.