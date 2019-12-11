"Странная скрепа": РФ решила перекрыть Керченский мост

Керченский мост / Reuters

Главную гордость Кремля в аннексированном Крыму постигла новая неприятность. Министерство транспорта Российской Федерации планирует закрыть движение по Керченскому мосту.

Отмечается, что мост будет недоступен всего лишь неделю. В ведомстве утонили, что запрет будет действовать с 00:00 18 декабря по 23:59 25 декабря. Причиной такого радикального решения стало проведение технологических работ.

В свою очередь, блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала фотографию, сделанную на мосту. На фото четко видно, что на асфальте стали появляться "заплатки", хотя мост не страдает от оживленного движения автомобилей.

"Странная скрепа. Трафика нет, а заплатки уже есть… на асфальте", - говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщал Главред, на опоре автодорожной части моста через Керченский пролив художники из захваченного Крыма нарисовали мурал, посвященный строителям сооружениям.