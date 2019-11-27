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Политолог рассказал об огромном значении Крымского моста для Кремля

27 ноября 2019, 07:10

Керченский мост сыграл важную роль для блокирования Азовского моря, отметил эксперт.

Политолог считает, что для Кремля Керченский мост имеет огромное символическое значение
Для Кремля Керченский мост имеет огромное символическое значение, считает политолог / most.life

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов полагает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым - Керченский/Крымский мост - имеет для Кремля огромное символическое значение.

Для властей РФ не очень велик экономический смысл Керченского моста, рассказал эксперт во время чата на Главреде. 

По его словам, мост в Крым важен с точки зрения гигантских строительных корпораций друга президента России Владимира Путина, главы совета директоров компании Стройгазмонтаж (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадия Ротенберга - для них это выгодно.

"…он (Керченский мост - Ред.) имеет огромное символическое значение для Кремля. Нужно напомнить, что попытку построить мост в этом месте Кремль предпринимал еще в 90-е годы, в спокойные времена…", - утверждает собеседник.

Читайте такжеКрымский мост рухнет? Эксперт высказался о "мечте" украинцевПолитолог подчеркнул, что Крымский мост сыграл довольно важную роль для блокирования Азовского моря. 

"Сейчас это важный момент, который волнует в том числе многих европейских дипломатов. Ведь что происходит с режимом использования Азовского моря? Россия в одностороннем порядке осуществляет какое-то эмбарго. И мост оказался весьма удобным элементом этого эмбарго", - сказал Морозов.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015-го, а в середине мая 2018 года прошло открытие автодорожной части сооружения. На Керченском мосту также проложили железную дорогу, в сентябре 2019-го по ней начал ездить дизельный поезд.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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