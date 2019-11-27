Политолог рассказал об огромном значении Крымского моста для Кремля

Для Кремля Керченский мост имеет огромное символическое значение, считает политолог / most.life

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов полагает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым - Керченский/Крымский мост - имеет для Кремля огромное символическое значение.

Для властей РФ не очень велик экономический смысл Керченского моста, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, мост в Крым важен с точки зрения гигантских строительных корпораций друга президента России Владимира Путина, главы совета директоров компании Стройгазмонтаж (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадия Ротенберга - для них это выгодно.

"…он (Керченский мост - Ред.) имеет огромное символическое значение для Кремля. Нужно напомнить, что попытку построить мост в этом месте Кремль предпринимал еще в 90-е годы, в спокойные времена…", - утверждает собеседник.

Читайте такжеКрымский мост рухнет? Эксперт высказался о "мечте" украинцевПолитолог подчеркнул, что Крымский мост сыграл довольно важную роль для блокирования Азовского моря.

"Сейчас это важный момент, который волнует в том числе многих европейских дипломатов. Ведь что происходит с режимом использования Азовского моря? Россия в одностороннем порядке осуществляет какое-то эмбарго. И мост оказался весьма удобным элементом этого эмбарго", - сказал Морозов.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015-го, а в середине мая 2018 года прошло открытие автодорожной части сооружения. На Керченском мосту также проложили железную дорогу, в сентябре 2019-го по ней начал ездить дизельный поезд.