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"Пускай укры злятся и завидуют": Украина открыла дело по факту запуска поезда в Крым

25 декабря 2019, 12:38

В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Россией и Крымским полуостровом.

Украина открыла дело по факту запуска поезда в Крым / скриншот соцсети

В среду, 25 декабря, Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права",  - заявили в прокуратуре.

Отметим, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

В то же время запуск поезда активно комментируют в соцсетях.

"Я и моя семья далеко от России! Но гордость за Родину, за трудовые руки и умы проектировщиков, перехлестывает! РОССИЯ ВПЕРЕД!", - пишет Ольга Ткач.

"Ура! Молодцы! Мост построен и это уже факт...Пускай Запад и Укры смотрят злятся и завидуют...", - подчеркнул Илья Гузей.

"Украинским властям хочется пожелать, чтобы меняли ненужные джевелины на поезда дружбы", - добавил Евгений Булкин.

"Злобные укропы желчью исходят, вот если бы "у соседа корова сдохла", то радости было бы полные штаны", - вставил свои пять копеек некий пользователь Сети.

Читайте также"Покатушки маразматической бабушки": вояж Путина через Керченский пролив показали на видеоНапомним, ранее сообщалось, 25 декабря, в среду, по построенному оккупантами Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь.

Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста ночью 25 декабря. Поезд № 7/8 отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибыл в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени. Таким образом, время в пути составило 1 день, 15 часов и 35 минут.

Видео пассажирского поезда, который проехался по мосту через Керченский пролив, опубликовали в YouTube.

Крым прокуратура железная дорога Керченский мост Крымский мост новости Украины
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