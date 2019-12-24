"Камень в огород России": ЕС отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту

Власти РФ сделали еще одну попытку изолировать Крым от Украины, полагают в Евросоюзе.
Евросоюз отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту (Керченский мост) из Российской Федерации в Крым.
Начало железнодорожного движения по Керченскому мосту - еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны РФ, сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет DW.
Стано добавил, что Россия сделала еще одну попытку изолировать Крым от Украины и предприняла новый шаг в сторону принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова.
Напомним, движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря запустил российский президент Владимир Путин - он проехался в поезде по железнодорожной части сооружения в кабине машиниста.
В Представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отреагировали на новый визит главы России в Крым и на запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. У Зеленского отметили, что все эти действия - незаконные.
Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015-го. В середине мая 2018 года была открыта автодорожная часть сооружения, президент РФ принимал участие в церемонии открытия.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.