"Камень в огород России": ЕС отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту

Евросоюз отреагировал на открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом / Reuters

Евросоюз отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту (Керченский мост) из Российской Федерации в Крым.

Начало железнодорожного движения по Керченскому мосту - еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны РФ, сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет DW.

Стано добавил, что Россия сделала еще одну попытку изолировать Крым от Украины и предприняла новый шаг в сторону принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова.

Напомним, движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря запустил российский президент Владимир Путин - он проехался в поезде по железнодорожной части сооружения в кабине машиниста.

В Представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отреагировали на новый визит главы России в Крым и на запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. У Зеленского отметили, что все эти действия - незаконные.

Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015-го. В середине мая 2018 года была открыта автодорожная часть сооружения, президент РФ принимал участие в церемонии открытия.