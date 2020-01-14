"Порох холуям глаза замыливает": Порошенко отутюжили в Сети за показную благотворительность

Порошенко распекли в СЕти за показную благотворительность / Reuters

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, который ранее вместе с супругой Мариной и дочерью в сопровождении охраны кушал в китайском ресторане, похвастался в Сети тем, что компания Рошен потратит на помощь онкобольным 50 миллионов гривен.

"50 млн грн потратит Рошен на помощь Национальному институту рака", - сообщил Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением Петра Алексеевича многие украинцы обратили внимание, что он "замаливает грехи".

"Спиз*еным алльтруировать вообще не сложно!", - высказался Игорь Дорожинский.

"Про таке не хваляться, а мовчки роблять", - убеждена Майя Хоруженко.

"Опомнился! А где был 5 лет?", - обратила внимание Наталья Якимова.

"Опять холуям глаза замыливает", - считает Наталья Андрейченко.

"Порох замолює свої гріхи. А чому не раніше?", - сказала Надежда Жадан.

"Порох злякався що розкуркулять, виришив пити в благодийники", - считает Людмила Басимова.

"Говорят, бог за деньги грехи прощает. Много на.до будет денег", - убеждена Людмила Горб.

Читайте такжеГордон рассказал, как "разводила" Порошенко обманывал ПутинаНапомним, ранее Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея. Согласно документам, контроль перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B.V., которая владеет 85% ЦЕКК.