"В тюрьме на ужин макароны, Пэтя": визит Порошенко с женой в ресторан наделал шума в Сети - видео

Порошенко сводил жену в ресторан / Reuters

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и дочерью Евгенией в сопровождении охраны 11 января, в субботу, посетили ресторан китайской кухни BAO ("БАО") на улице Мечникова в Киеве.

Отметим, видеозапись данного визита в модное заведение, которое открыл известный телевизионный повар и ведущий шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, опубликовала Страна.

По информации издания, 54-летний Порошенко с 57-летней супругой и дочерью расположились в зале возле кухни ресторана. Дверей там как таковых нет, но телохранители стояли у входа в это помещение, чтобы никто не мешал семье спокойно покушать.

Добавим, что цены в ресторане, куда пришел Порошенко, отнюдь не дешевый. Согласно меню заведения, порция самого простого салата из битых огурцов с орехами кешью и кинзой стоит 197 гривен, салат с крабами и креветками обойдется в 457 гривен, а салат из медузы с кунжутом и соусом чили - 549 гривен. Здесь подают легкий суп с черной треской за 487 гривен, а морепродукты гриль в банановом листе за 597 гривен.

Обратим внимание, что в комментариях под видео появилось множество негативных комментариев в адрес Порошенко.

"А в тюрьме на ужин макароны, Пэтя!", - пишет некто под ником Одесса79.

"А в это время 90% пенсионеров вынуждены питаться с помоек пока вальцман по ресторанам и Мальдивам катается, за это стоял Майдан?", - добавил другой пользователь Сети.

"Рыбу фугу подать им что бы уже нажрались на веки вечные", - добавил еще один пользователь Сети.

"Вот если бы он подавился и корчился в агонии ,это было бы круче чем тюльпаны в дупе . А то что он жрет и будет жрать , так это не большая невидаль", - высказался некий пользователь Сети.

"Лучше бы его на свиданку в дбр сводили. Он всё бегает, хряк!", - отметил некто в Сети.

"Наверное , жрали консервы ,,Сепар в масле " , ,,Сепар в сметане" и другие людоедские деликатесы", - предположил некий пользователь Сети.

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