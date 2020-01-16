Разборки в Николаеве переросли в стрельбу: есть пострадавшие - фото

Николаев, стрельба

Вечером в среду, 15 января, в Николаеве две группы молодых людей устроили словесную перепалку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой пострадали двое мужчин.

Две группы молодых людей встретились, чтобы поговорить и обсудить конфликт. От одной из сторон пришли трое мужчин, от другой – четверо, сообщает пресс-служба Нацполиции. Разговор перерос в ссору. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. В результате двое мужчин получили телесные повреждения - их жизни ничего не угрожает.

В полиции также сообщили, что злоумышленники скрылись с места происшествия на авто Mercedes Benz A 160. Позже копы наши авто вместе с одним из участников событий. В помойке правоохранители обнаружили и оружие. Злоумышленников разыскивают.

Полиция приехала на место конфликта

Cледователи квалифицировали инцидент по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины Хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 13 января в Лубнах Полтавской области между мужчинами возник конфликт, произошла стрельба, два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Пострадали мужчины, 2000 и 1976 года рождения. Копы уже установили личность возможного стрелка.