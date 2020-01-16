"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в Миротворец

Михаила Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра РФ, попал в базу украинского сайта Миротворец.
При этом потенциальный российский премьер получил емкую характеристику: "Российский оккупант".
Кроме того, Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - написано в досье Мишустина на Миротворце.
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Напомним, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.