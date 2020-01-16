"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в Миротворец

Михаила Мишустина Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины

Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра РФ, попал в базу украинского сайта Миротворец.

При этом потенциальный российский премьер получил емкую характеристику: "Российский оккупант".

Кроме того, Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - написано в досье Мишустина на Миротворце.

Читайте также"Дебилы": экс-пресс-секретарь Путина угодил в чистилище Миротворца

Напомним, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.