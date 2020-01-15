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Путин выбрал себе нового премьер-министра России

15 января 2020, 18:23

Теперь Путин намерен внести кандидатуру Мишустина как нового премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

Михаил Мишустин – кто он, или Кого Путин выбрал новым премьер-министром РФ
Михаил Мишустин – кто он, или Кого Путин выбрал новым премьер-министром РФ / Налоги в мире

На кандидатуру премьер-министра России российский лидер Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Тот уже согласился.

На данный момент Мишустин пока еще занимает должность главы ФНС России, то есть заведует российскими налогами.

Теперь Путин намерен внести кандидатуру Мишустина как нового премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, уточнили в пресс-службе Кремля. Рассмотрение состоится 16 января.

Ранее правительство РФ ушло в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

К 18:25 по Киеву Путин указ об отставке правительства подписал — и при этом возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства снова-таки на Медведева.

Михаил Мишустин – кто он, что о нем известно

Михаил Мишустин — доктор экономических наук.

В 1992-1996 годах работал в одной из крупнейших компьютерных выставок в России — Международном компьютерном клубе.

С 1998 года занимал различные государственные должности, в том числе в 1999-2004 годах – заместителя министра по налогам и сборам. Также возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Читайте такжеЭксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской КонституцииВ 2008 году Мишустин стал президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест").

С апреля 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу России.

Как напоминает Telegram-канал Постправда, в 2010 году Мишустин входил в тройку самых богатых российских чиновников – с показателем личного дохода в 78,6 млн рублей  (его жена на тот момент декларировала 17 млн руб). К слову, декларация Мишустина за 2018 год была скромнее: он показал 18 млн рублей дохода, его жена – 48 млн руб.

Он считается креатурой председатель Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

"При нем началась борьба "зарплатой в конвертах" и сотрудники ФНС смогли безнаказанно кошмарить предпринимателей. Многие подчиненные Мишустина стали фигурантами уголовных дел", – отмечает Telegram-канал.

новости России Владимир Путин премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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