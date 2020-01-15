Временно исполняющим обязанности останется Медведев.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на экс-премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сказано в указе.
Ранее правительство РФ ушло в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Напомним, на кандидатуру премьер-министра России российский лидер Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Тот уже согласился.