Путин уволил правительство РФ / УНИАН

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на экс-премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сказано в указе.

Ранее правительство РФ ушло в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Напомним, на кандидатуру премьер-министра России российский лидер Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Тот уже согласился.