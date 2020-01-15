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"Не все получилось": правительство России уходит в отставку

15 января 2020, 15:48

Дмитрий Медведев отметил, что решение было принято после послания Путина Федеральному Собранию

Дмитрий Медведев и Владимир Путин
Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Reuters

Правительство Российской Федерации уйдет в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

При этом российский премьер считает, что этот шаг правильный на фоне анонсированных хозяином Кремля изменений в Конституцию.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - цитирует Медведева РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Также Путин пообещал провести встречи с каждым членом кабинета министров.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

Россия отставка Конституция Владимир Путин Дмитрий Медведев
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