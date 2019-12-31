"Да хрен с ним, транзитом! С наступающим!": Медведев прокомментировал газовый контракт – ему ответили

"Вы обосрались, импотенты!": Медведев прокомментировал газовый контракт – ему ответили / Фото: Reuters

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал заключение контракта между Россией и Украиной на транзит газа.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти", —заявил у себя в Facebook Медведев, комментируя окончание переговоров между странами.

По его словам, все вопросы на данном этапе урегулированы, а взаимные претензии прекращены.

"Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", — заверил Медведев.

Впорчем, в комментариях к посту с позицией премьера согласны не все.

Кто-то считает: "Да хрен с ним, с этим транзитом, Новый год скоро! С наступающим!"

Но есть и ревностные критики.

"Вовка же обещал нагнуть Украину и построить Северный и Южный поток. Где это все? Потрачены миллиарды долларов, а вы все обосрались, импотенты!" — сокрушается пользователь Иннокентий Ездунов.

Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа на 5 лет с 1 января 2020 года с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности нового контракта. В частности, Украина подписала контракт на транзит газа по принципу "качай или плати" на пять лет.

По его словам, эта впервые в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу. Ранее закупки голубого топлива у Газпрома происходили по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати".