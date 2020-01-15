Играет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто он

Кто такой Михаил Мишустин: играет с Путиным в хоккей и борется с з/п россиян / Автомобили и налоги

Глава России Владимир Путин сегодня отправил в отставку старое правительство под председательством Дмитрия Медведева – и уже выдвинул на должность нового премьера РФ Михаила Мишустина.

Кто такой Михаил Мишустин, какова его биография, какой компромат на него сливают в сети – выяснил Главред.

Михаил Мишустин — биография

Мишустину 53 года.

Он доктор экономических наук и пока еще возглавляет всероссийскую налоговую как глава Федеральной налоговой службы России (с апреля 2010). Его кандидатуру Госдума рассмотрит уже 16 января. По мнению большинства экспертов, Мишустина утвердят.

В 1992-1996 годах он работал в одной из крупнейших компьютерных выставок РФ — Международном компьютерном клубе. С 1998 года перешел на государственные должности. В частности, возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Читайте такжеЭксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской КонституцииК слову, в 2008 году Мишустин покинул РосОЭЗ якобы из-за того, что Генпрокуратура выявила в ведомстве многочисленные факты нарушений при использовании бюджетных средств и хищение 2,5 млрд руб.

В 2008 году Мишустин занял пост президента группы компаний UFG (ОФГ Инвест).

Мишустин — чья креатура

По данным источников, он считается креатурой председатель Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

В то же время Мишустин — помимо Кудрина — считается также человеком, близким к Грефу. В 2006 году именно Греф рекомендовал его на должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Мишустин — личная жизнь

Он женат. У него трое сыновей.

Мишустин и его доходы

В 2010 году (сразу после назначения в ФНС) Мишустин входил в тройку самых богатых российских чиновников. За 2009 год он показал личный доход в 78,6 млн рублей. Примечательно, что его жена на тот момент декларировала 17 млн руб.

Читайте такжеСковородка под задом уже подпекает: Путин срочно перешел к плану БА вот декларация Мишустина за 2018 год показала прямо противоположную ситуацию: он показал 18 млн рублей дохода, а вот его жена – уже 48 млн руб.

К слову, по версии Forbes, жена Мишустина в 2014 году вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников с доходом в 160 млн рублей.

Чем запомнился Мишустин на посту главы ФНС

"При нем началась борьба "зарплатой в конвертах" и сотрудники ФНС смогли безнаказанно кошмарить предпринимателей. Многие подчиненные Мишустина стали фигурантами уголовных дел", – отмечает Telegram-канал Постправда.

Мишустин, Путин и хоккей

Михаил Мишустин и хоккей / Telegram-канал Методичка

Мишустин ярый спортсмен: он активно играет в хоккей и даже входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА.

Причем в хоккей Мишустин увлеченно играет не с кем-нибудь, а вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.