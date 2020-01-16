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Украина озвучила новое условие минских договоренностей

16 января 2020, 20:32

Киев требует возвращения в регион всех внутренне перемещенных лиц и беженцев.

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Украина будет настаивать на возвращении переселенцев на Донбасс / УНИАН

В Украине назвали новое условие выполнения минских соглашений.

"Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий", - сообщила в Facebook  Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Леонида Кучмы.

По заявлению украинской стороны, местные выборы на Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения в регион всех внутренне перемещенных лиц и беженцев.

"Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства. В успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и / или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир". - написала спикер.

Читайте такжеИзменить Минские соглашения: Киеву из Кремля прилетела неприятная весточкаОлифер подчеркнула, что Украина уже предоставила свои предложения относительно разведения войск на Донбассе, а также озвучила свой план по разминированию территории. Она добавила, что делается максимально все возможное, чтобы облегчить жизнь жителям прифронтовых зон.

Напомним, президент России Владимир Путина заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям.

Как ранее сообщалось, в России заявили, что движение в правильном направлении по выполнению минских соглашений со стороны Киева есть, но пока этого абсолютно недостаточно

Минские соглашения Дарка Олифер новости Украины и мира новости Донбасса
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