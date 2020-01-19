В Кривом Роге похороны закончились двойным убийством

Потерпевшие скончались на месте преступления / УНИАН

В Кривом Роге произошло убийство прямо во время похорон. 44-летний мужчина, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере, зарезал своего дядю и сестру, который пришли попрощаться с умершим родственником.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что в ходе конфликта 44-летний местный житель нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте преступления.

Копам удалось задержать злоумышленника. По факту инцидента открыто уголовное производство, а виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Первый городской сообщает, что около года назад во время помутнения рассудка задержанный закрылся в одной из построек и бросался с топором и серпом на медиков, полицейских и родственников. Тогда его удалось обезвредить патрульным.

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Напомним, в Испании произошло жуткое убийство, жертвой которого стала 61-летняя украинка Ольга. По данным полиции, женщину убил ее возлюбленный – 53-летний испанец Антонио. Бездыханные тела нашли в одной из квартир города Пуэртольяно в воскресенье, 12 января.