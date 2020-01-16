Кровавое убийство: в Харькове застрелили директора похоронного бюро

В Харькове застрелили директора похоронного бюро /hk.npu.gov.ua

В Харькове прям возле подъезда дома застрелили директора похоронного бюро.

Как сообщают правоохранители, смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию"Сирена.

"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, по улице Танкопия возле подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", - говорится в сообщении.

Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Отметим, что информацию по данному факту внесено в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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