"Тебе мало, долбо*б": в Киеве устроили драку со стрельбой на месте скандальной застройки

В Киеве устроили драку на месте скандальной застройки

В Киеве в ночь на вторник, 14 января, на месте скандальной застройки в районе Никольской Слободки произошла драка со стрельбой.

Активисты препятствовали проезду тяжелой спецтехники к месту строительства, при этом произошли столкновениях с представителями застройщика.

Во время драки оппоненты использовали подручные средства и газовые баллончики. Кроме того, на опубликованной видеозаписи также слышны выстрелы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге обвиняемый устроил драку с полицейскими в зале суда.