"Души его": в Кривом Роге обвиняемый устроил драку с полицейскими в зале суда

Обвиняемый оказал физическое сопротивление полицейским в зале суда / УНИАН

В Криворожском районном суде активист Руслан Петунин вступил в схватку с полицейскими, которые выполняли решение судьи о выдворении его из зала суда.

В ходе слушаний судья огласила решение, согласно которому Петунин должен был покинуть зал, однако он начал пререкаться и отказался выполнить решение. После того как правоохранители попытались вывести его из зала суда, Петунин начал оказывать физическое сопротивление.

В частности, схватка перешла "в партер", при этом активист даже попытался задушить одного из полицейских.

Как пишет Первый городской, в стенах суда проходило заседание по делу о грабеже, в котором Петунин имеет статус обвиняемого.

"Он вместе со своим соратником-активистом, с которым постоянно приходит в суды, в обычной для них манере всячески провоцировали собравшихся. В какой-то момент скандальному дебоширу удалось повалить одного из стражей порядка. Руслан Петунин пытался задушить правоохранителя под одобрительные крики его товарища "Руся, души его!", - рассказали журналисты.

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Пресс-служба полиции Днепропетровской области сообщает, что нарушитель сопротивлялся правоохранителям и нанес им телесные повреждения. Подозреваемый задержан, ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой.