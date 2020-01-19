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Российских звезд театра и кино завернули на въезде в Украину

19 января 2020, 17:50

Российский актер незаконно посещал аннексированный Крым.

Марат Башаров
Марат Башаров отказался от поездки в Украину / lichnosti.net

В воскресенье, 19 января, в аэропорту Запорожья группе актеров из России было отказано во въезде в Украину.

В частности, российские гастролеры пытались попасть на украинскую территорию, прибыв рейсом из Варшавы, сообщает Госпогранслужба Украины.

При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы, пояснили в ГПСУ.

"Гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также сообщили ему решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить необходимость и цели своего пребывания в Украине", - уточнили пограничники.

Читайте также"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в МиротворецКак сообщает ресурс 061.ua, российский актер Марат Башаров отказался от идеи приехать в Запорожье.

Издание подчеркивает, что на анонс приезда актера, который поддерживал аннексию Крыма, отреагировали в организации Демократична сокира и пригрозили соответствующей реакцией.

В свою очередь Украинская правда добавляет, что запрет на въезд в Украину касается актера Сергея Колесникова, в то же время цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российским актерам устроили жесткий прием в Грузии.

Запорожье актеры Лариса Удовиченко Марат Башаров Сергей Колесников Андрей Бутин
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