Российских звезд театра и кино завернули на въезде в Украину

Российский актер незаконно посещал аннексированный Крым.
В воскресенье, 19 января, в аэропорту Запорожья группе актеров из России было отказано во въезде в Украину.
В частности, российские гастролеры пытались попасть на украинскую территорию, прибыв рейсом из Варшавы, сообщает Госпогранслужба Украины.
При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы, пояснили в ГПСУ.
"Гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также сообщили ему решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить необходимость и цели своего пребывания в Украине", - уточнили пограничники.
Читайте также"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в МиротворецКак сообщает ресурс 061.ua, российский актер Марат Башаров отказался от идеи приехать в Запорожье.
Издание подчеркивает, что на анонс приезда актера, который поддерживал аннексию Крыма, отреагировали в организации Демократична сокира и пригрозили соответствующей реакцией.
В свою очередь Украинская правда добавляет, что запрет на въезд в Украину касается актера Сергея Колесникова, в то же время цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российским актерам устроили жесткий прием в Грузии.