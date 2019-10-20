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"Оккупанты": российским актерам устроили жесткий прием в Грузии

20 октября 2019, 20:49

Местные жители показали россиянам "красные карточки".

/ Фото: 1tv.ge

В Грузии в городе Кутаиси небезразличные граждане вышли на акцию протеста против гастролей московского театра У Никитских ворот.

Как сообщает грузинский Первый канал, инициаторами митинга стали актеры Театра имени Месхишвили в Кутаиси.

Артисты накануне представления российских коллег раздавали зрителям листовки с надписью "Россия - оккупант" и расклеивали соответствующие стикеры.

Протестующие активно выкрикивали антироссийские лозунги, а затем показали администрации театра и московской театральной труппе "красные карточки".

"Для нас визит московского театра неприемлем, когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю", - заявил Первому каналу Грузии один из организаторов акции Ника Деисадзе.

Читайте такжеВ Грузии уволили жестко обматерившего Путина журналиста Габунию"Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории", - добавила актриса Инга Какиашвили.

Акция связана с тем, что 19 октября МИД Грузии выразил протест России в связи со строительством заградительных сооружений на границе с Южной Осетией. Тбилиси назвал это очередной преднамеренной провокацией Кремля.

Напомним, получивший широкую известность грузинский журналист Георгий Габуния, который обложил матом в телеэфире в президента РФ Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре Грузии.

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