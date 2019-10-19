Смачно обматеривший Путина журналист дал показания в прокуратуре Грузии

Георгий Габуния / Скриншот

Получивший широкую известность грузинский журналист Георгий Габуния, который обложил матом в телеэфире в президента РФ Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре Грузии.

Как сообщила грузинская телекомпания Имеди, Габуния свидетельствовал по делу о хищении денежных средств телекомпании Рустави 2, в которой ранее работал.

При этом он подчеркнул, что следователи взяли с него подписку о неразглашении деталей дела.

Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.