Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос

Георгия Габунию допросят в рамках расследования по факту превышения служебных полномочий.
Скандального грузинского тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обложил трехэтажным матом президента России Владимира Путина, вызвали на допрос.
"В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов Рустави 2, присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения, в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния", - сообщили в грузинской Генпрокуратуре.
Там подчеркнули, что допрос Габунии пойдет 7 октября, а в субботу, 5 октября, в ведомстве ждут на допрос экс-главу информационного отдела Рустави 2 Нодара Меладзе.
Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".