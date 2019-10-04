Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос

Георгий Габуния

Скандального грузинского тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обложил трехэтажным матом президента России Владимира Путина, вызвали на допрос.

"В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов Рустави 2, присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения, в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния", - сообщили в грузинской Генпрокуратуре.

Там подчеркнули, что допрос Габунии пойдет 7 октября, а в субботу, 5 октября, в ведомстве ждут на допрос экс-главу информационного отдела Рустави 2 Нодара Меладзе.

Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.