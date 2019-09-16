Обложивший матами Путина журналист "наехал" на Россию

Георгий Габуния "наехал" на Россию / Скриншот

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния, который обматерил российского президента Владимира Путина, наехал на Российскую Федерацию.

РФ веками разрушала Грузию, рассказал ведущий в эфире передачи Post Factum, которую он ведет на новом грузинском телеканале Mtavari Arkhi.

Журналист объяснил, что обложил матом Путина, поскольку считает его врагом своего государства.

"Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти (правящая партия Грузинская мечта – Ред.) сейчас ей в этом помогают", - заявил он.

Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.