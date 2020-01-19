Под Днепром осквернили памятник жертвам Холокоста - фото

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста/Twitter/Джоэль Лион

В воскресенье, 19 января в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области произошло возмутительное событие - местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста

По данному факту полиция открыла уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении.

Ранее в Москве осквернили могилу рэпера Децла.

Также напомним, на еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников.