Под Днепром осквернили памятник жертвам Холокоста - фото

В Кривом Рогу осквернили памятник жертвам Холокоста.
В воскресенье, 19 января в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области произошло возмутительное событие - местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста
По данному факту полиция открыла уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Уголовное производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении.
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